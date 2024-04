Zbadaj się za darmo! W sobotę w Zielonej Górze wiosenny finał akcji Zdrowie pod kontrolą!

Zdrowie pod Kontrolą, czyli profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Zdrowie pod Kontrolą jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym dwa razy do roku. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Są one jednym z największych problemów zdrowotnych krajów wysoko rozwiniętych i szybko rozwijających się, w tym Polski. Należą do nich m.in. cukrzyca, nadwaga i otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory oraz, nowe w tym gronie pojęcie, niepłodności. Do czynników sprzyjających rozwojowi wyżej wymienionych chorób należy siedzący tryb życia, ograniczenie aktywności fizycznej, dieta bogata w wysokotłuszczowe i węglowodanowe produkty, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, a także stres. Są to czynniki modyfikowalne, dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja społeczeństwa dotycząca unikania czynników ryzyka chorób metabolicznych, wykonywania badań przesiewowych oraz reagowania w przypadku wystąpienia objawów choroby.