Zielona Góra. Ulica Witebska zniknie? O tym zdecydują radni na wtorkowej sesji

Z terytorium Białorusi do Ukrainy wjechały wojska rosyjskie. Na co zezwoliły władze tego kraju. Tym samy Białoruś stała się także agresorem. Państwa demokratyczne nie mogą wobec tego pozostać obojętne. Stąd symbole mówiące o współpracy z białoruskimi miastami powinni zniknąć z miasta (wcześniej oficjalnie zerwano współpracę z miastami partnerskimi na Białorusi i Rosji). Tak uzasadnia proponowaną zmianę prezydent Zielonej Góry.

Przypomnijmy, że na początku marca br. Zielona Góra zerwała współpracę z białoruskimi miastami partnerskimi Witebsk i Głębokie.

Jak zapisano w oświadczeniu - w ostatnich dniach władze Białorusi udostępniły swoje terytorium wojskim rosyjskim, które z terenu Białorusi dokonały agresji na niepodległą Ukrainę. Tym samym Białoruś stała się także agresorem. W świecie państw demokratycznych jest to działanie nie do przyjęcia.

Prezydent Janusz Kubicki symbolicznie zdjął ze ściany urzędu miasta nazwy miast partnerskich na Białorusi, z którymi Zielona Góra zerwała współpracę.

Jednocześnie w oświadczeniu podkreślono: Przesyłamy wyrazy szacunku tym Białorusinom, którzy walczą o Białoruś niepodległą i demokratyczną. Mamy nadzieję, że gdy Białoruś dołączy do grona państw demokratycznych, współpraca Zielonej Góry z Witebskiem i Głębokim znów stanie się możliwa.