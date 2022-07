Zielonogórzanie chętnie zasiedli przed Filharmonią Zielonogórską. Tym razem znów był piękny koncert. Zobacz zdjęcia

Orkiestra Dęta Zastal. Nowy repertuar

Muzycy najstarszej powojennej orkiestry dętej w Zielonej Górze przyzwyczaili swoich fanów do tego, że podczas wakacyjnych koncertów promenadowych, przygotowują na każdy koncert jakąś premierę czy niespodziankę. Tym razem była to suita z filmu "Bo życie jest piękne". To dramato-komedia wojenna z 1997 roku i zdobywca aż trzech Oskarów. Główny bohater (grany przez Roberto Benigniego) zamknięty w niemieckim obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido próbuje przekonać chłopca, że okrutna obozowa rzeczywistość II wojny światowej jest jedynie formą zabawy dla dorosłych. Wspaniałe klarnetowe solo zagrała w pierwszej części tego utworu Alicja Zawada.

Film otrzymał Oscary w kategoriach: Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Roberto Benigni, Najlepszy film nieanglojęzyczny oraz Najlepsza muzyka oryginalna do dramatu - Nicola Piovani

mówi Kamil Rączka - eufonista orkiestry.