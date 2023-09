Odbudowywanie siebie i swojej godności stało się celem projektu Razem w Zielonej Górze i Żukowicach

Projekt trwał 15 miesięcy.

– To, co zaproponowaliśmy, to przede wszystkim coś, co ma pomóc wychodzić z kryzysu bezdomności przez odbudowywanie siebie, odbudowywanie swojej godności przez aktywizację, która pokazuje, że ja też coś mogę, potrafię, umiem, mogę coś dać drugiemu – wyjaśnia ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. – Myślę, że to jest wartość bezcenna dla ludzi, którzy znaleźli się z różnych powodów tam, gdzie się znaleźli. Chcą teraz wstać, ruszyć do przodu i poukładać swoje życie.