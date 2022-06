„Przedsionek Raju” w zielonogórskim BWA. Uczta dla koneserów muzyki dawnej

Prawdziwą ucztę mieli w poniedziałek, 27 czerwca miłośnicy muzyki dawnej, uczestniczący w koncercie z cyklu „Przedsionek Raju”, jaki odbył się w zielonogórskim BWA. Choć według organizatorów głównego festiwalu „Muzyka w Raju”, była to zaledwie przystawka przed tym, co czeka nas w sierpniu.

Z powstaniem niezwykle popularnego w Lubuskiem cyklu wiąże się pewna anegdota. Cezary Zych, dyrektor artystyczny wydarzenia śmieje się, że „Przedsionek Raju” powstał w chwili kiedy muzycy uczestniczący w głównym festiwalu w Paradyżu pytali go: - Co wy tu jeszcze macie na Ziemi Lubuskiej? - Sami możecie zobaczyć pod warunkiem, że przyjedziecie wcześniej i zechcecie zagrać, nie pobierając żadnych wynagrodzeń, w Klępsku albo w Żarach, Żaganiu. Gdzieś jeszcze.

Parę osób się na to zgodziło i w ten sposób 10 lat temu powstał właśnie cykl „Przedsionek Raju”. Stał się on również doskonałym promotorem wykorzystywania muzyki dawnej oraz wydarzeń kulturalnych do promocji poszczególnych miejsc i regionów.