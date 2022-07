To nowe boisko w Zielonej Górze w przyszłym tygodniu przykryje wielki balon. Drugiego takiego nie ma w całym województwie Eliza Gniewek-Juszczak

– To przedsięwzięcie trudne i wymagające, ale jesteśmy przygotowani. To będzie ciekawy proces, tak jak ciekawe było też wykonywanie kotew, do których są przyczepione liny z konstrukcji balonowej – wyjaśnia Eliza Miciuła-Urban, prezes firmy Mizar, która jest generalnym wykonawcą całej inwestycji.