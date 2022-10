W poniedziałek w okolicy Zielonej Góry można dołączyć do akcji sadzenia lasu! Przygotowano dwa tysiące młodych drzewek

Ogólnopolska akcja sadzenia drzew. Jedna z lokalizacji blisko Zielonej Góry

W poniedziałek, 24 października, w godz. od 10:00 do 14:00 Focus Mall i Dotlenieni.org zapraszają mieszkańców Zielonej Góry i okolic do udziału we wspólnej akcji sadzenia 2000 drzew. Organizatorem akcji jest galeria Focus Mall Zielona Góra oraz startup społeczny Dotlenieni.org. To drugi etap akcji „Posadź drzewa z Nepi Rockcastle" organizowanej przez właściciela zielonogórskiej galerii realizowanej w ramach inicjatywy „Nie bądź plastik".

We wrześniu w zielonogórskiej galerii handlowej odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których można było skanować kod QR umożliwiający sadzenie tzw. Wirtualnych Drzew. Teraz symboliczne Wirtualne Drzewa zostaną zamienione na sadzonki topoli.

Lokalizacja nasadzenia: Nadleśnictwo Sulechów, pinezka: https://tiny.pl/wr4kq.

GPS: 52°02'12.3"N 15°34'35.0"E.