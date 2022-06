W Zatoniu jak w poprzedniej epoce. Lata 20. i 30. przyciągnęły tłumy do przypałacowego kompleksu. Wybierz się w tę podróż jeszcze raz! Agnieszka Linka

W Zatoniu odbyła się impreza w stylu lat 20. i 30. XX w. Przybyli licznie goście oglądali nieme kino i podziwiali stroje z ubiegłej epoki Agnieszka Linka Zobacz galerię (92 zdjęcia)

Zespół parkowo - pałacowy w Zatoniu kolejny raz przeniósł swych gości do innego świata. Tym razem były to lata 20. i 30. XX w. Stroje z epoki, którymi szczególnie zachwycały panie, stare samochody i czarno - białe filmy z przygrywającym do nich na żywo taperem. Aż się łezka w oku kręci ze wzruszenia!