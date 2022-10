Zielona Góra. To już 13. tablica w alei znanych zielonogórzan. Tym razem poświęcona prof. Marianowi Eckertowi

Wyjątkowy moment, by odsłonić pamiątkową tablicę poświęconą prof. Marianowi Eckertowi

Pierwsza tablica pamiątkowa poświęcona została Tadeuszowi Kuntze, polskiemu malarzowi urodzonemu w Zielonej Górze w 1727 roku. Uroczystość odsłonięcia płyty odbyła się 20 lat temu i zapoczątkowała ona aleję znanych zielonogórzan. Z czasem pojawiały się na deptaku kolejne tablice. W środę odsłonięto 13. z rzędu, poświęconą historykowi, naukowcowi, wojewodzie zielonogórskiemu profesorowi Marianowi Eckertowi (1935-2015). - To wyjątkowy moment, by odsłonić tę tablicę. W tym roku obchodzimy 800-lecie Zielonej Góry, a pan profesor, gdyby żył, miałby dziś 90 lat – mówił dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszek Kania i dodał, że decyzja o tym, by uczcić tę niezwykłą postać zapadła podczas posiedzenia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autorem pamiątkowej tablicy jest rzeźbiarz Artur Wochniak.

Dobrze, że młodzi wiedzą, kim był prof. Marian Eckert

Syn profesora Wojciech Eckert nie krył wzruszenia.

- Ojciec zawsze cenił gesty, chcę podziękować za te gest uczyniony w jego stronę – podkreślał. – Cieszę się, że są tu z nami osoby z ojca pokolenia, cieszę się, że jest młodsze pokolenie, uczniowie ojca, cieszę się że są młodzi ludzie, którzy dziś wiedzą, kim był Marian Eckert.

Profesor Eckert w 1950 r. podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego, w 1953 roku posądzony o „krytyczny stosunek do rzeczywistości i ZSRR”, został skreślony z listy słuchaczy.

- Został skierowany do pracy w charakterze nauczyciela do szkoły w Rzepinie. Ale nie historyka, lecz nauczyciela wychowania fizycznego – opowiadał Leszek Kania. - Po wydarzeniach Października ’56 wznowił i ukończył studia. W 1965 r. uzyskał stopień doktora, a w 1974 r. habilitację na UAM w Poznaniu. W 1978 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1988 - profesorem zwyczajnym.

W 1967 r. został pracownikiem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Dwukrotnie pełnił funkcję prorektora, a w latach 1987-1990 był rektorem WSI. Pracował w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

- To był belfer z krwi i kości, który całe swoje życie poświęcił nauczaniu. Studenci i uczniowie wysoko cenili zajęcia profesora, a jego wykłady skupiały zawsze liczne grono słuchaczy. Sam pamiętam, że na nasze wykłady, kiedy studiowałem na WSP, przychodzili studenci innych kierunków - zauważa L. Kania. - W latach 80. XX wieku był zaliczany do grona najlepszych nauczycieli akademickich w Polsce.