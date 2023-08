Przechodnie chętnie zatrzymywali się na tych przystankach w Zielonej Górze! Busker Tour trwał dwa dni

Busker Tour w Zielonej Górze. Artyści z całego świata

Z Zielonej Góry artyści jadą dalej. Kolejne miejscowości na trasie to Wrocław i Warszawa W stolicy Dolnego Śląska będą występować na Rynku w dniach 25-26 sierpnia. A 27 sierpnia pokażą się na Pasażu Wiecha za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior w Warszawie.

– Spotykamy się z nowym programem. Są artyści z Argentyny, Malezji, Włoch, Bułgarii i innych krajów. Jest dużo pokazów cyrkowych, są muzycy – mówi Małgorzata Węglarz, organizator Busker Tour 2023. – Bardzo pozytywnie było w pierwszy dzień. Odetchnęliśmy, że nie było 35 stopni C. Bo w Krotoszynie było naprawdę gorąco. W Zielonej Górze było dużo ludzi. Było wesoło. Reakcje są bardzo pozytywne, więc artyści są zadowoleni i ja też.

"Cześć wszystkim! Cześć! A więc czekamy na was. Przyjechaliśmy, wszyscy ci artyści z całego świata, żeby zabawić się tu w Polsce, Zrobić dla was pokazy, dać wam prezenty i przekazać mnóstwo energii - mówił nam Cesco, Klaun z Włoch.

Busker Tour to lubiany objazdowy uliczny festiwal interdyscyplinarny sztuk performatywnych i Nowego Cyrku, który zmienił nazwę z Busker Bus. W centrum Zielonej Góry na odcinku Od Bachusa w stronę…

Kim jest busker?

Busker to performer, który dowolny plac potrafi zamienić w scenę, a przechodniów w publiczność. Jego celem jest dostarczenie rozrywki, wywołanie emocji, zaprezentowanie swojego talentu, pomysłu, umiejętności i osobowości. Mistrzowskie opanowanie własnego ciała i rekwizytów oraz najtrudniejsze technicznie numery nie wystarczą, by zdobyć uznanie i utrzymać zainteresowanie widza, który w każdym momencie może odejść. Równie ważna jest charyzma, sposób prezentacji i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością.

Buskerzy nie trzymają się ściśle scenariusza. Jest on dla nich punktem odniesienia. Improwizacje, wykorzystywanie nowych miejsc jako inspiracji oraz angażowanie widzów sprawiają, że pokaz tego samego artysty może być za każdym razem innym doświadczeniem.

Festiwal Busker Tour odbywa się bez udziału zwierząt.