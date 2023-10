X Jubileuszowy Bieg Jeża w Zielonej Górze. To nie tylko nogi, ale wielkie otwarte serca

W Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze 28 października odbędzie się X Bieg Jeża. Już można szykować przebranie na coroczny konkurs podczas biegu. – Zawsze po takim biegu pojawia się więcej wolontariuszy w schronisku. Problem nagłośniony staje się ważny i żyje w przestrzeni publicznej. Młodzież i dorośli przychodzą do schroniska pomóc w wyprowadzaniu psów. To jest fantastyczna sprawa – podkreśla jeden z organizatorów biegi Radosław Brodzik.

Bieg Jeża. Kiedy i dlaczego?

W sobotę, 28 października w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze bez względu na pogodę odbędzie się duże wydarzenie, które wolontariusze organizują już dziesiąty raz. Dwa biegi, dla całkiem małych i młodych zielonogórzan oraz dla starszych, to główny, ale niejedyny punkt programu. Nie ma określonego czasu na pokonanie dystansów. Trasę można też przejść. Chodzi o udział i wsparcie bezdomnych zwierząt.

– Zawsze po takim biegu pojawia się więcej wolontariuszy w schronisku. Problem nagłośniony staje się ważny i żyje w przestrzeni publicznej. Młodzież i dorośli przychodzą do schroniska pomóc w wyprowadzaniu psów. To jest fantastyczna sprawa – podkreśla jeden z organizatorów biegi Radosław Brodzik. – Miarą człowieczeństwa jest to, jak potrafimy traktować bliźnich i zwierzęta. To jest chyba najważniejsze przesłanie tego biegu. Biegną w nim też najmłodsi, a postawa ich rodziców pokazuje, że los zwierząt nie jest im obojętny. Tego uczą też swoje dzieci.

Schronisko w Zielonej Górze. Jaka pomoc jest potrzebna?

Celem biegu jest zbiórka pieniężna i rzeczowa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, które prowadzi OTOZ ANIMALS.

– Bierzemy udział w kolejnej edycji biegu po to, aby pomóc tym, którzy nie potrafią sami poprosić o tę pomoc, czyli zwierzętom. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w jubileuszowej edycji. Poza wpisowym bardzo będzie mile widziane, jeśli ktoś będzie chciał przynieść do nas dary – zachęca Monika Nowak, kierownik schroniska w Zielonej Górze. Potrzebne rzeczy, to dobrej jakości karma dla zwierząt (nie chodzi o dużą ilość, ale jakość, zwierzęta są często w stanie, który wymaga leczenia, a więc i dobrej karmy), a także środki czystości, podkłady, koce i ręczniki, które są stale używane.

Będzie bazarek, na którym będzie można kupić różne rzeczy, a pieniądze zebrane w ten sposób zasilą schronisko. Obecne będzie również stoisko schroniska. – Chętnie udzielimy wszelkich informacji związanych z adopcjami i domami tymczasowymi. Będziemy udzielać porad dotyczących pupili, które już są u państwa w domach. Mamy nadzieję, że będą nas państwo tłumnie odwiedzać – mówi Monika Nowak.

Edukację humanitarną podczas biegu będzie prowadził Jakub Górka z biura schroniska. – Będę wyjaśniał, jak udzielać pierwszej pomocy przedweterynaryjnej w razie wypadku komunikacyjnego, pokazywał, jak obronić się przed atakiem zwierzęcia, a także, czym możemy karmić nasze zwierzaki, pomijając karmę kupowaną w sklepach – zapowiada J. Górka. – Opowiemy też na różne nurtujące pytania.

Bieg Jeża w Zielonej Górze. Co jeszcze będzie się działo?

Zielonogórska Policja zaprezentuje wyszkolone psy. Strażacy z OSP Sucha pokażą wóz bojowy. Kilkuset wolontariuszy z CKZiU Medyk zabezpieczy trasę. W stołówce szkoły będzie kawa, herbata, ciasto i kanapki. – Zajmujemy się kształceniem w kierunkach medycznych, ale jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy społeczne. Od wielu lat wspieramy akcje pomocy dla zwierząt – podkreśla Jarosław Marcinkowski, dyrektor CKZiU Medyk w Zielonej Górze. – Chcemy pokazać, jak i czym pracujemy. Ukończyliśmy projekt, dzięki którem wyposażyliśmy pracownie w nowoczesny sprzęt. W związku z tym, że mamy już słuchaczy, którzy powoli pracują w tym zawodzie, chcieliśmy też praktycznie udostępnić nasze możliwości. Będą masaże, mierzenie ciśnienia, badanie składu masy ciała. Kosmetyczki przedstawią możliwości pielęgnacji twarzy. Będą wykonywały drobne zabiegi. Terapeuci zajęciowi poprowadzą medyczne przedszkole.

Bieg Jeża. Szczegóły

X Bieg Małego Jeża rozpocznie się 28 października, o godzinie 10.30. Odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: 2-3 lata – 100 metrów, 4-7 lat – 400 metrów, 8-11 lat - 800 metrów, 12-15 lat - 1500 metrów (jedno okrążenie). Bieg dla dorosłych na dystansie 3 km (dwa okrążenia) zacznie się o godz. 12.30. Rozgrzewkę poprowadzi Anita Peron, która od wielu lat wspiera bieg.