Zbliża się gala Lubuskich Wawrzynów. Ogłoszono nominacje za 2021 r.

Lubuskie Wawrzyny to plebiscyt z ogromnymi tradycjami. W tym roku już po raz 28. zostanie wyłoniony laureat w kategorii literackiej i 17. raz w kategorii naukowej. Po raz pierwszy zabraknie konkursu dla dziennikarzy, za to pojawiła się nowa kategoria, w której swojego faworyta, poprzez głosowanie online, wybrali czytelnicy.

- W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba książek i to nas cieszy. Poziom zgłoszonych materiałów jest bardzo wysoki - mówi dr Przemysław Bartkowiak, koordynator Lubuskich Wawrzynów.

Taka sytuacja świadczy o tym, że mimo pandemii rynek wydawniczy ma się dobrze. Do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego zgłoszono 47 książek, z czego do konkursu zostało dopuszczonych 46, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego – 25, do konkursu dopuszczono 22. Dyskwalifikacji podlegają książki nie spełniające warunków proceduralnych, takich jak niewłaściwy rok wydania, książka pod redakcją, antologia itd. Reguły jasno określa regulamin konkursu.