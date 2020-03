Zielona Góra. Nabór do żłobków trwa, a placówki są zamknięte! Jak złożyć wniosek w terminie?

- Życie strasznie się nam skomplikowało. Na każdym kroku spotykam się z jakimiś ograniczeniami, utrudnieniami i ciągle zadaję sobie wiele pytań, na które nie mam odpowiedzi – napisała do nas pani Kamila. – Teraz znowu nie wiem, co mam robić, bo chcę zapisać dziecko do żłobka, by od września móc wrócić do pracy. Ale jak mam to zrobić? Nabór jest elektroniczny. Jednak jak czytałam wcześniej zasady rekrutacji, wypełniony wniosek należy zanieść do tego żłobka, który wskazuję jako pierwszą moją preferencję. Czasu zostało niedużo, a ja się denerwuję, bo przecież wszystkie placówki oświatowe zostały pozamykane.

Jak informuje urząd miasta w Zielonej Górze, mimo obecnej sytuacji w kraju, nabór elektroniczny wciąż trwa. Deklaracje w formie pisemnej do żłobka pierwszej preferencji należy wrzucać do skrzynek podawczych umieszczonych na budynkach żłobków. Deklaracje powinny być zakopertowane.