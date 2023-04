Magia czarnych krążków! Kiermasz winyli w Zielonej Górze cieszy się zainteresowaniem fanów muzyki i wysokiej jakości dźwięku

– Sprzedajemy płyty winylowe i kompaktowe, najczęściej stare wydania sprzed lat, sprawdzone przygotowane do odsłuchu – wyjaśnia Mirosław Sukiennik z Gramofono.pl. – Uważamy, że lepiej zapytać profesjonalistów przez zakupem niż kupować przez internet przysłowiowego kota w worku. Najlepiej odtwarzają stare płyty winylowe, które po 30, 40, czy 50 latach mają takie, czy inne ślady używania. Trzeba je profesjonalnie przygotować do sprzedaży i odsłuchać, żeby wiedzieć, że jakość dźwięku jest możliwie najlepsza.

Mirosław Sukiennik przypomina, że płyta kompaktowa, to wynalazek wczesnych lat 80.

– Taka płyta miała umieścić na relatywnie małej powierzchni dużą liczbę danych, dlatego część pasm dźwięku została obcięta, czyli tzw. góra i dół zostały zlikwidowane w przetwarzaniu do produkcji płyt kompaktowych. W stosunku do tego, co artysta nagrał w studiu, dźwięk z płyty kompaktowej jest zubożony – tłumaczy M. Sukiennik. – Płyta winylowa, to jest rozszerzone spektrum, najbliższe do tego, co ludzkie ucho słyszy, gdy instrument gra, czy gdy artysta śpiewa. Kosztem wygody użycia, płyta kompaktowa miała niestety pewne ograniczenia jakości dźwięku. Jeszcze większe ograniczenia mają wszystkie ściągane z internetu pliki dźwiękowe.