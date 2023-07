Będzie nowy - stary pomnik w Zielonej Górze. Powrót Emmy to nawiązanie do historii i czasów współczesnych

Niezwykłość pomnika Emmy polega na tym, że jest zarówno nawiązaniem do przedwojennej historii miasta, jak i współczesnych czasów.

– Mamy teraz 800-lecie miasta, więc ona jest takim symbolem tego, co było kiedyś, a co my szanujemy, i co więcej przejęliśmy kilkusetletnie tradycje – opowiada regionalista. – Emma symbolizuje zielonogórską winiarkę, która wraca z pracy z koszem pełnym winogron. Winiarka po tylu latach wróci i znowu będzie przypominać, że te tradycje winiarskie tutaj były. Ale nie będzie takim pomnikiem czysto historycznym. Na szczęście winnice zostały odbudowane, dlatego ona jest opowieścią nie tylko o tym, co było, ale o tym, co mamy w tej chwili. Znowu jesteśmy regionem winiarskim. Znowu tutaj produkuje się wino. Może nie z takimi koszami chodzą zbieracze, ale istota tej pracy jest wciąż ta sama.