Zbiórka pieniędzy dla chorej Klary Ślązak. Wielki festyn w Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze

Festyn dla Klary

W Dolinie Gęśnika odbył się festyn “Pierwszy Dzień Wiosny dla Klary” na rzecz urodzonej z zespołem wad wrodzonych Goldenhara Klary Ślązak. Wśród wielu atrakcji był m.in. dmuchany zamek, wata cukrowa, malowanie twarzy oraz kolorowe warkoczyki i loteria. Piękny, ciepły dzień zachęcał do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu, na co można było sobie śmiało pozwolić, bo na zgłodniałych czekała ciepła zupa, pierogi z różnego rodzaju nadzieniem, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, a do tego kawa, herbata i pyszne ciasta. Na stoisku z różnościami każdy mógł wyszukać coś dla siebie. Dobroczynny festyn wspierali strażacy z OSP w Zawadzie. Ich czerwony wóź cieszył się dużym zainteresowaniem, przyciągając amatorów strażackiego fachu.