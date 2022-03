Książka roku 2021 portalu lubimyczytac.pl jest z Zielonej Góry! Wygrała "Zaraza" Przemysława Piotrowskiego

Książkę roku 2021 według czytelników portalu lubimyczytac.pl napisał Przemysław Piotrowski z Zielonej Góry. To czwarty tom znakomitego cyklu o Igorze Brudnym.

Pierwsza część tej serii, czyli "Piętno", okrzyknięta została najgłośniejszym debiutem 2020 roku. Wydawnictwo Czarna Owca wyliczyło, że zestaw „Piętna", „Sfory" i „Cheruba" sprzedany został w imponującej ilości – ponad 100 tys. egzemplarzy. Okazuje się, że i czwarta część jest hitem.

Ponad 2600 głosów oddali na "Zarazę" czytelnicy portalu lubimyczytac.pl i tym samym wybrali tę pozycję na Książkę roku 2021.

- Sam trochę w to nie wierzę i bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za każdy oddany głos - podziękował pisarz na Facebooku. - Ta nagroda to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo przecież konkurencja była niesamowita. To dla mnie ogromna nobilitacja i potężny impuls do dalszego pisania.