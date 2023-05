Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Zielonej Górze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W Zielonej Górze właśnie odbywa się jedna z najważniejszych imprez tanecznych w naszym kraju - Tancbuda Challenge. Sobota, 27 maja jest drugim dniem turnieju, w którym udział biorą tancerze street dance i breaking z całej Polski. Ich występy oceniają światowe autorytety. Zobaczcie, co działo się w hali CRS.

– Dzisiaj pozwoliliśmy sobie na wyjście do przodu w naukę, dydaktykę i praktykę. Przed nami jest rozwój, nowe technologie, sztuczna inteligencja i nowe wyzwania, które możemy wspaniale rozwijać, będąc bliskim partnerem uczelni – podkreśla Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Organizacja zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.

– Mamy najlepszych nauczycieli, którzy pomagają uczniom spełniać marzenia – podkreśla dr Beata Joksz-Skibińska, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. VII LO zaprosiło w piątek do swojej siedziby uczniów zainteresowanych kontynuacją nauki w szkole średniej i rozwijaniem sportowych pasji.

O godzinie 21.30 w piątek 26 maja na trasie S3, na odcinku węzeł Świebodzin Południe - węzeł Sulechów, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Policja wyznaczyła objazd.

Targi Rolnicze Agro-Targ w Kalsku to impreza nie tylko dla rolników. Miłośnicy roślin będą mogli wybierać z wielu odmian krzewów, drzewek, bylin i kwiatów jednorocznych. Na stoiskach gastronomicznych czekać będą pyszności przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz żywność tradycyjna i regionalna. Organizatorzy przygotowali też mnóstwo atrakcji dla dzieci.

Do Sulechowa po raz czwarty zajechali weterani, aby oddać hołd i pielęgnować pamięć tragicznie poległemu na misji zagranicznej koledze Kapralowi Hubertowi Kowalewskiemu. Organizatorem rajdu jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, we współpracy z innymi służbami mundurowymi.

Symbolicznego otwarcia drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach w czwartek, 25 maja, dokonali: wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Murkowski, sołtys wsi Krężoły Grażyna Pętlewska i kierownik Grupy Strabag Rafał Zwierzchowski.

W największej galerii handlowej w Zielonej Górze otworzył się nowy sklep. Ma towar, z którego skorzystają fani aktywnego wypoczynku. Co i za ile można kupić? Zobacz zdjęcia w galerii.

Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 278 między Będowem a Nietkowicami (powiat zielonogórski, gmina Czerwieńsk) w czwartek 25 maja około godziny 15.30. Na miejscu występują utrudnienia - droga jest zablokowana.

Maj to kolejne międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale piosenki. Zdolni zielonogórzanie ze Studia Piosenki Rezonans znów odnieśli sukcesy na tych imprezach. Kto i jakie laury zdobył?

W Zielonej Górze 32 mężczyznom udało się osiągnąć cel. Zaczęli nowe życie. Inni też mają na to szansę, tylko muszą zastosować się do trudnego regulaminu. W środę ośrodek przy ul. Jana z Kolna 10 w Zielonej Górze obchodził pięciolecie istnienia. – To nie jest kolejna noclegownia, ani przytulisko - zapewnia ksiądz Stanisław Podfigórny.

Na kilku ulicach w centrum Zielonej Góry pojawiły się ekipy drogowców. W środę, 24 maja oficjalnie ruszyła inwestycja o wartości 31 milionów złotych. W mieście powstanie inteligentny system transportowy. Ma pomóc szybciej dojeżdżać do celu miejskiej komunikacji i kierowcom samochodów.